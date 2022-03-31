鎮瀾宮董事長顏清標說，參與進香活動現在需打第3劑，百姓都會全力配合政府防疫規定。（陳世宗攝）

大甲媽遶境4／8起駕 顏清標籲信眾快做這件事

農曆三月迎媽祖！大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境，將於國曆4月8日深夜11時起駕。面對國內疫情連環爆，大甲鎮瀾宮董事長顏清標今天強調，廟方全面配合政府的防疫規定，參與遶境活動民眾都要完成3劑疫苗注射，這2天大甲地區各醫療院所施打疫苗情非常踴躍，媽祖信眾都會全力配合。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，衛福部及內政部的防疫規定，鎮瀾宮團隊大家目前都在施打第3劑，這不是只針對鎮瀾宮而是整個台灣宮廟的規定；參與遶境的信眾一定要打滿3劑疫苗；鎮瀾宮會發「疫苗3 OK」黃卡，媽祖遶境要帶來平安，大家要遵守中央流行疫情指揮中心的規範。

鎮瀾宮執事人員指出，鎮瀾宮全力配合政府的防疫政策，遶境參與者需全程配戴口罩，不躦鑽底、不搶轎，提供盒裝餐點不能邊走邊吃，避免群聚休憩；廟方統一要求董監事、工作人員及所屬的香頭和團隊都要完成3劑疫苗注射，才能參加2022年大甲媽祖遶境進香活動。

大甲媽的信徒今天很多都自發性的帶著疫苗小黃卡，前往鎮瀾宮要申請「疫苗３OK」的識別證，廟方人員告知，後天統一到廟方櫃台申請辦理帶小黃卡和身分證或健保卡等，以供辨識。

鎮瀾宮董事長顏清標強調，參與進香活動現在需打第3劑，前天內政部發布後，大甲鎮內的所有診所都爆滿，老百姓都會全力配合政府防疫規定，大甲鎮瀾宮會提供「疫苗３OK」的識別證，所屬團隊和單位會憑造冊名單發放，考量隨行香客的需求，將於近日會在鎮瀾宮粉絲團公告發放日期。