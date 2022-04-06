今年大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，將在8日晚間11時起駕，預計17日回鑾，台中市警察局交通大隊指出，為維持道路交通秩序，4月8日15時至4月9日2時，在大甲市區、鎮瀾宮周邊實施交通疏導管制；另提醒民眾，欲過境台1線大甲市區車輛請預留時間依指示行駛替代路線，避開遶境隊伍。

警方指出，行人徒步區以大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。禁止汽車進入區域包括，大甲區經國路以東、中山路1段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北。

警方表示，道路封閉路段為經國路（大安港路至中山路1段間）、中山路1段（水源路至東安路間）。替代道路路線部分，中、長途過境車輛：1、北上車輛由清水區台17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。2、南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

另外，短程過境車輛：1、北上車輛由中山路1段–左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。2、南下車輛請由經國路–右轉大安港路接西濱公路南下繞行。

大甲市區往東車輛：由大甲區水源路–右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛。為舒緩大甲市區停車空間，規劃有3處臨時停車場：一、「大甲體育場」臨時停車場，約350個停車位。二、「美人山營區」臨時停車場，約500個停車位。三、「大甲火車站後方空地」停車場，約73個停車位。

接駁車計3線：

一、朝富停車場線：(每20至30分鐘一班，中途停靠秋紅谷及朝馬站)

(一)往程：本市西屯區朝富停車場(老虎城)至大甲體育場，首班車為14時，末班車為22時。

(二)返程：大甲體育場至西屯區朝富停車場(老虎城)，首班車為17時，末班車為次日2時。

二、美人山營區線：(每15至20分鐘一班)

大甲區美人山營區停車場往返大甲高中，首班車為15時，末班車為次日1時。

三、大甲體育場線：(每15至20分鐘一班)

大甲區大甲體育場往返大甲國小，首班車為15時，末班車為次日1時。

台中市政府警察局交通警察大隊大隊長呼籲駕駛人，請4月8日及17日欲過境台1線大甲市區車輛請預留時間依指示行駛替代路線，以避開遶境隨香車輛及民眾。

警方建議開車民眾，將車輛停放於台鐵中部海岸線（海線）大甲站周邊各站，搭乘台鐵區間班車，下大甲站步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮，即可欣賞海線鐵路風光，又可避開車潮。搭乘高鐵則於台中站內步行至台鐵新烏日站，轉搭台鐵區間班車到達大甲站。

警方強調，因應新冠肺炎疫情，請遶境隊伍及隨香信眾，確實配戴口罩及保持社交距離，「居家隔離」、「居家檢疫」或「自主健康管理」者請勿參加遶境活動。鎮瀾宮將採防疫措施，宣布遶境活動不開放鑽鑾轎祈福，且進香遶境活動者，須完整接種3劑疫苗才能參加。