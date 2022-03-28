人生在世有許多世俗規則需要遵循，有人循規蹈矩，但也有人不按常理出牌、不受規則束縛，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座經常會有出乎意料的驚人之舉，甚至無視權威，活得相當自我。

▍雙子座

雙子座智商高、思維活躍且懂得變通，想法相當天馬行空，面對世俗的規範，他們活得十分自我，從來不懂得循規蹈矩，甚至不願受到規則束縛，總是不按常理出牌，讓人摸不透他們的心思。

▍天蠍座

天蠍座內心叛逆、充滿驕傲，他們無視權威，不被世俗意義上的原則所束縛和綑綁。除此之外，天蠍座是個野心家，他們智商高、城府深，且不甘願平凡，許多行事作風旁人摸不透也看不懂，因此更添神秘色彩。

▍射手座

射手座經常給人一種鄰家男孩或是鄰家女孩的形象，但認識他們越久，就越會發現他們都是裝出來的，其實本質瘋瘋癲癲，完全不受控制，相當玩世不恭。這樣的射手座嚮往無拘無束，因此不管是生活或是人生，他們都是按照自己的喜好過活。