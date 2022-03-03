台灣證券交易所3月4日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議英屬開曼群島北極星藥業-KY(6550)申請股票上市案。
北極星藥業-KY(6550)董事長為正文董事長陳鴻文，資本額71.88億元（含私募普通股30.71億元），申請上市時淨值74.02億元，主要業務有新藥研發製造、生物藥品委託開發暨生產服務。
2018年到2020年稅前虧損10.32億元、8.29億元及6.6億元，每股稅後淨損3.81元、2.46元及1.01元；2021年前三季稅前虧損5.78億元，每股虧損0.87元。
台灣證券交易所3月4日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議英屬開曼群島北極星藥業-KY(6550)申請股票上市案。
北極星藥業-KY(6550)董事長為正文董事長陳鴻文，資本額71.88億元（含私募普通股30.71億元），申請上市時淨值74.02億元，主要業務有新藥研發製造、生物藥品委託開發暨生產服務。
2018年到2020年稅前虧損10.32億元、8.29億元及6.6億元，每股稅後淨損3.81元、2.46元及1.01元；2021年前三季稅前虧損5.78億元，每股虧損0.87元。
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