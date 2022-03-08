經寶精密（5284）jpp-KY經寶精密公告2月份營收新台幣1.27億元，較上月營收1.23億成長3.12％，較去年同期營收1.16億元成長9.65％，回歸到泰銖營收1.47億銖，再創工廠成立二十幾年來的新紀錄，泰銖營收年成長率接近21％。

jpp-KY表示，受惠於伺服器、智慧型咖啡飲料機的持續暢旺，鞏固營運基本盤，航太製造的持續復甦，為經寶帶來了今年第一階段的成長，工廠2月份的營運再創新猷。

雖然近期全世界因為烏俄戰爭開打而有所動盪，歐洲經營環境受到影響，但是公司不會因此停下腳步，正積極規劃新的產線因應下半年新的伺服器產品客戶，除此之外，公司爭取的航太客艙改裝零組件也開始接到新的訂單，正在努力調教人力及生產製程，新跨入的電動機車子公司Imotor，也在陸續接洽新的客戶，雖然短線上可能受到大環境的不利因素，但是未來的展望持續看好，在航太、伺服器、電動機車三大潛力產品的推動下，下半年勢必能再突破第一季的營運紀錄。