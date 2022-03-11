11日台股延續震盪整理走勢，在台積電走弱效應下，指數盤中再跌破年線關卡，持續弱勢整理格局。啟發投顧下周看好四大題材類股，包含：散裝航運股、第三代半導體股、IP矽智財股、鋼鐵股等，看下周指數區間介於17,000～17,700點。

啟發投顧分析指出，近期四項國內外利多因素，包含：

1.外資持續回補期貨淨空單部位，空單口數為2020年12/30以來新低。

2.台股基本面成長動能續強，上市櫃2月營收表現，雖有農曆春節與228連假因素，工作天數較少，但總體金額仍達3.08兆元，年增16.34％，寫下同期新高，且為歷年2月營收首度衝破3兆整數關卡。

3.俄烏戰爭使小麥、穀物、鎳價等原物料大漲，連動運輸鐵礦石、小麥、民生物資相關的散裝航運指數轉強，波羅的海綜合指數（BDI）近一個月漲幅5成，有利散裝航運股價表現。

4.投信已連27個交易日買超，創史上最長買超紀錄，內資持續展現撐盤力道。