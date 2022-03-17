聯準會如預期宣布升息1碼，美股主要指數皆收高，道瓊工業指數大漲518點，費半也漲159點強彈逾5％，台股今開盤上漲逾400點來到17350點附近，由電子股領軍上攻。

台積電早盤強彈20元，最高來到579元，聯電上漲逾3%來到52.4元，鋼鐵、金融股也扮演撐盤角色，不過昨天急殺尾盤的航運股表現依舊弱勢，宣布減資6成的長榮開高走低，下跌逾2%來到140元附近，萬海在平盤161.5元附近震盪，陽明最為強勢上漲1元來到128元。

道瓊漲518.76點或1.55%，收34063.10點。那斯達克漲487.93點或3.77%，收13436.55點。標普500漲95.41點或2.24%，收4357.86點。費城半導體漲159.83點或5.03%，收3,340.06點。

法人表示，Fed宣布升息1碼，符合市場預期，美股以利空出盡反應台股跟漲，只是俄烏危機及中國大陸疫情等變數仍須留意觀察。