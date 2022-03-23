台股加權指數23日開在17,581.62點，權王台積電（2330）開高在590元，IC設計聯發科（2454）傳出搶下三星大單，股價亦開高在988元，領漲半導體族群，資金回到電子股，成交比重回升到六成，台股早盤漲幅擴大，大漲逾130點

聯準會主席鮑爾拿出魄力，打算積極升息抗通膨，這促使科技及其他大型成長股反彈、金融類股同步走揚，美國四大指數22日全面收高。

道瓊工業平均指數3月22日終場上漲0.74％（254.47點）、收34,807.46點。那斯達克指數上漲1.95％（270.36點）、收14,108.82點。費城半導體指數上漲0.66％（22.62點）、收3,445.85點。

台新投顧指出，美國聯準會如預期升息一碼，台灣央行也跟進升息一碼，日後美國聯準會官員的鷹派言論與俄烏談判的進展持續影響著市場，惟影響的程度維持遞減，加權指數近日的波動也明顯降低。

台新投顧指出，隨著國際變數影響程度遞減，指數面對下彎的季線與月線，將須時間消化3月初跳空下跌的賣壓，預期指數近期走勢將於年線附近小幅區間震盪，操作仍建議多留意績優股。