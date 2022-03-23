小編今天（23日）精選5件不可不知的國內外財經大事。儘管美銀砍台積電目標價來到810元，但輝達今年已向台積電預訂5奈米及4奈米龐大產能以擴大GPU出貨動能。法人看好封測代工廠日月光投控及京元電、測試介面廠旺矽及穎崴、IC載板廠景碩及欣興等輝達供應鏈同步受惠。

【1】輝達新GPU 下單台積4奈米

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）年度GTC大會22日登場，執行長黃仁勳在專題演說中正式發布新一代資料中心Hopper架構繪圖處理器（GPU）NVIDIA H100，採用台積電4奈米量產。

【2】10電子指標股 美銀砍目標價

美銀證券大動作調整台股指標股財務預期，基於短期消費市場動能不足、長線面臨升息循環與地緣政治風險因素侵擾，一口氣下修十檔電子指標股推測合理股價，惟強調持續青睞台積電（2330）與聯發科（2454），這也是美國聯準會（Fed）開啟升息循環以來，外資對台股電子指標股最大範圍調整。

【3】匯率空前新低 日圓現鈔買氣三倍跳

日圓匯率再探空前新低，讓日圓現鈔買氣3倍跳。在日圓對美元貶破120日圓關卡後，根據指標大型行庫內部最新統計顯示，從18日以來，客戶上門結匯日圓的數量節節高升，21日超過新台幣1億元，22日再增至1.5億元，是平日的三倍，日圓買氣熱潮由此可見。

【4】美國通膨率高到嚇人 鮑爾：必要時升息２碼

繼3月17日做出暌違3年多的升息決策後，美國聯準會（Fed）主席鮑爾21日演說再度放鷹，指通膨率太高，必要時將在接下來的例會採取更激進的升息步調，不排除升幅擴大到2碼來緩和通膨。

【5】農業大咖拒絕停供俄羅斯

俄羅斯入侵烏克蘭引發歐美企業自俄撤離，但嘉吉（Cargill）、拜耳（Bayer AG）、Archer Daniels Midland等農業巨擘卻無視外界壓力，持續出售種子與農作物至俄羅斯，強調此決定是基於維持全球食物供應的人道考量。