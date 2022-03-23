俄羅斯入侵烏克蘭，不僅受到各國和企業大規模制裁，現又傳出美國及西方盟友正打算將俄羅斯踢出20大工業國（G20）。對此，大陸外交部發言人汪文斌回應，「俄羅斯是G20的重要成員，『你們沒有這個權利』」。

路透報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國及西方盟友正評估俄國是否該繼續留在G20，但將俄國踢出的提議，也可能被其他成員國否決，例如中國、印度、沙烏地阿拉伯等國，也增加這些國家缺席今年G20會議的可能性。

大陸官媒環球時報報導，針對美國等西方想把俄羅斯踢出G20，大陸外交部發言人汪文斌回應稱，俄羅斯是G20的重要成員，任何成員都沒有權利開除其他國家的成員資格。

他表示，G20是國際經濟合作的主要論壇，匯聚了世界主要經濟體。當前全球抗疫正處於關鍵階段，世界經濟復甦勢頭疲弱，不穩定性、不確定性增多。在此背景下，G20在引領全球抗疫、完善全球經濟治理、推動世界經濟穩定復甦等方面負有重要責任。

汪文斌指出，G20應踐行真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對經濟、金融、可持續發展等領域的突出挑戰，為實現強勁、綠色、健康的全球發展作出積極貢獻。中方支持印尼主席國圍繞共同復甦、強勁復甦的主題，按照既定議程推進G20各領域合作。