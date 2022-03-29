歐洲股市周一小幅上漲。隨著俄烏之間和平談判的希望推進了市場情緒，汽車股和防禦性板塊領漲；另外原油價格下跌，讓油氣股承壓，大盤的升勢也收窄。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.62點或0.14%，為454.17點。指數仍較一月時創下的歷史高點低了8%。德國DAX指數升0.78%，英國富時指數升0.14%，法國CAC指數升0.54%。

汽車股，以及公用事業股和建築股等景氣循環板塊領漲。

Equiti資本的總體經濟主管Stuart Cole說，目前債券市場被認為對投資人來說有點不利，而高通膨也使得持有現金有風險，因此目前除了投資股票之外，沒有太多其它選擇，而且有利的是，股息應該會隨著通膨攀升而增加。

歐元區債券市場的拋售沒有停歇的跡象，交易員們預期歐洲央行將在未來一年內升息4次。

Cole認為，歐洲央行可能會選擇比美聯準會更為溫和的方式來縮緊貨幣。但總體的情勢仍極為不確定。

烏克蘭和俄羅斯預定周一稍晚在土耳其舉行兩個星期以來首次的面對面和平談判。但美國一名官員透露，俄羅斯總統普丁似乎不準備在結束戰爭的問題上做出妥協。

同時，為遏止新冠疫情爆發，上海實施兩階段的封鎖。油價暴跌逾9美元，歐股的油氣股跌2.1%，為近4周以來最大單日跌幅。

標普全球表示，戰爭導致能源價格上升，將打擊家庭消費能力，因此將歐元區今年經濟成長預期從4.4%下調為3.3%。

德國化工巨頭巴斯夫(BASF)升1.6%；匯豐上調巴斯夫評級為買進，稱有韌性的需求可能協助該公司第一季獲利。

法國公用事業公司法國電力(EDF)跌0.3%；該公司表示，由於烏克蘭戰爭、供應鏈中斷、通膨等因素，不得不宣布公司的Hinkley Point C核電廠計畫延期。

英國的巴克萊銀行跌4.1%；該行揭露由於結構性產品的不當處置，導致約4.5億英鎊(約5.91億美元)的虧損。

丹麥啤酒商Carlsberg升3.5%；該公司宣布，將與荷蘭同業海尼根(Heineken)一同退出俄羅斯業務。