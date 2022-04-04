清明連假期間，陸股4日、5日休市，港股4日開市，5日休市一天，南向交易自3月31日起關閉，4月6日恢復交易，北向交易4日、5日關閉。港股4日開高走高，截至中午，恒生指數上漲1.24％，報22,313.83點。國企指數漲1.9％，紅籌指數漲1.66％。

新浪財經報導，港股上市的大陸地產商股價暴漲，龍光集團漲逾19％，中國金茂漲超過21％，新城發展上漲17.59％。浙江省衢州市1日通知指出，取消限購政策，同時鬆綁限售政策。市場人士分析，這是2022年大陸首個同時放寬「兩限」的城市，釋出非常強的訊號。

另外，港股上市汽車股齊漲，理想汽車漲超過7％，比亞迪、小鵬汽車漲逾5％。

恒生科技指數漲近3％。個股方面，嗶哩嗶哩漲近10％，百度漲近7％，京東上漲5.59％。大陸證監會2日會同財政部、國家保密局、國家檔案局就修訂「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」公開徵求意見。