穆斯克買推特9.2％股權 推特股價暴漲 20:422022/04/04 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）買下社交網站推特9.2％股權，成為推特最大外部股東。由於穆斯克先前曾透露有意打造全新的社交媒體平台，令外界揣測穆斯克入股推特後可望促成推特購併事業，激勵推特股價在4日盤前暴漲26％。 2021淨利創高 聯想控股反跌逾7％ GameStop提出股票分拆計畫 股價暴漲17％ #全新 #推特 #穆斯克 #股權 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬斯克入股！推特盤前暴漲25％ 持股比例曝光 19:432022/04/04 財經 油價飆、股神加持 西方石油股價季漲近一倍 23:522022/04/01 財經 股神添火西方石油季漲近1倍 04:102022/04/02 全球財經 《美股掃瞄》美股全面重挫 那指季跌9%(2-2) 09:182022/04/01 財經 印度科技股巨頭暴跌 IPO市場榮景破滅 19:462022/04/01 財經 熱門股－凌群 股價寫近21年新高 04:102022/04/02 證券．權證 聯發科子公司拓展TWS晶片市占 達發砸9億 取得原睿91％股權 04:102022/04/01 財經要聞 14檔多頭氣盛股 升勢旺 04:102022/04/02 證券．權證 連假賣壓狙擊 台股剩九千金 04:102022/04/02 證券．權證 特斯拉首季全球交車量 逾31萬台創新高 04:102022/04/04 財經要聞 企業獲利掀減資潮 今年不再是股價萬靈丹 11:042022/04/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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