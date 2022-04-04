特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）買下社交網站推特9.2％股權，成為推特最大外部股東。由於穆斯克先前曾透露有意打造全新的社交媒體平台，令外界揣測穆斯克入股推特後可望促成推特購併事業，激勵推特股價在4日盤前暴漲26％。