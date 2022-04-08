繼上個月德國柏林超級工廠落成後，特斯拉德州奧斯汀新廠於7日盛大開幕，執行長穆斯克特別舉辦萬人派對以慶祝啟用。穆斯克表示，新廠有助於擴大特斯拉產能，未來將用於生產電動皮卡Cybertruck等新產品。

此派對可說是特斯拉的「返鄉活動」，該公司去年才將總部由加州帕羅奧圖（Palo Alto）遷至德州奧斯汀。穆斯克指出，新廠啟用代表特斯拉「進入新階段」。這座工廠將為當地帶來一萬個工作機會，未來將負責生產Cybertruck、電動卡車Semi、Model 3與Model Y休旅車。

特斯拉為德州新廠設定的目標包括：待產能提升後，每年生產50萬台Model Y，且預計從明年開始生產Cybertruck。

穆斯克亦透露公司目前研發中產品，除了Cybertruck可能改版外，最引人矚目的是他口中「未來感十足」的自駕計程車隊（robotaxi）。但他不願提供更多細節。