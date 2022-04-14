賓士汽車(Mercedes-Benz)技術長周四表示，該公司目標生產電動車，每100公里的能量消耗為10千瓦時，較目前一般電動車的效率高出3分之1。

賓士同時也宣布，其原型車EQXX已經成功的完成1000公里測試，途中完全不充電情形之下，從德國賓士總部司徒加市附近的Sindelfingen市開到法國的蔚藍海岸(Cote d'Azur)。

技術長Markus Schaefer說，未來客戶可以根據他們的需求，決定電池的尺寸，我們就為其配備多少個電池模組。

賓士在今年一月發表了Vision EQXX原型車，號稱一次可行駛1000公里，電池容量並僅為旗艦的EQS車款的一半，並承諾該車型某些部件未來兩三年將下放到不同系列車款。

此次測試車EQXX除了車身的低風阻，輪胎設計也不同，另外也大量引入F1賽車的設計，例如輕量化結構，並且也使用了太陽能電池技術。

賓士在周四表示，在前往法國的11.5小時行駛中，每100公里的能源消耗量僅為8.7千瓦時，大約是市面上賓士和特斯拉車款續航時間的兩倍。

據汽車網站carwow的資料顯示，賓士EQS的最大續航里程為768公里，隨後是特斯拉Model S長距離版的652公里。