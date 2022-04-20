經濟部技術處mTARC主題館，今年4月20~23日再次進駐台北國際汽車零配件與車用電子展，契合時下最夯的電動車與自駕車議題，以「馭.視未來-Drive into Future」為主題，精選展示18項車輛領域科技專案成果，充分展現了法人與產業在車輛產業自動化、聯網化、電動化及服務化等四大發展趨勢的旺盛能量。

經濟部技術處處長邱求慧致詞時表示，根據全球汽車產業市場(marklines)資料顯示，2021年全球電動車銷量達650萬輛，全球車輛電子市場更達3600億美元，台灣預估達新台幣3000億元的產值，預估2025年產值可望達到6000億元。經濟部技術處著力輔導產業技術與世界接軌並搶佔國際市場，而台灣車輛移動研發聯盟(簡稱mTARC)，即是為了促進車輛產業研發技術升級與國際交流，集結7大法人與2家業者所成立。

在科技專案挹注資源支持下，自2008年起已累積超過千件自駕與電動車的專利，遍布美國、德國、日本、台灣、大陸等國家，已授權專利廠商達230家，總計350件以上，協助廠商創造近千億產值效益。而本次所展出的18項展品，已與美國OPTIMAL-EV、鴻華先進、建大工業等13家廠商有所合作，未來也將推出商品化應用，展現台灣在先進車電技術的旺盛能量。

本次展示亮點展品中，「駕駛輔助Level 3整合技術」、「整車線傳控制器」、「電動車鋁合金散熱器」皆有重要突破。

駕駛輔助Level 3整合技術，促成第一個美國自駕合作案。經濟部技術處促成車輛中心與美國OPTIMAL集團技術合作，創立「優車智能股份有限公司」，並完成第一階段新台幣1.6億以上的台美合作自駕投資案。於2022年「駕駛輔助Level 3整合技術」已獲得美國電動商用車廠OPTIMAL-EV認可，並帶動台灣ADAS、自駕系統產業供應鏈，協助台灣廠商從零組件、系統到整車搭載，成功進入國際OEM供應體系，提供自駕技術整合國產自主完整解決方案，將自駕技術技轉給美國電動商用車廠(OPTIMAL EV)，預計於2023年將商品化量產，搶占未來美國智慧電動校車50萬輛市場。

試量產台灣第一台整車線傳控制器，整車線傳控制器就像是電動車的大腦，藉由訊號連結零件，取代原先油車引擎控制器，這也是台灣開發自駕車與電動車，除三電(電機、電池與電控)外，最欠缺的一項核心技術與產品，由工研院自主研發的新一代控制器已與國際同步，可取代國外進口零件。2021年至今已試量產製造及獲得巴士業者1100套訂單，包含MIH與國內2家交通部核定具自主設計資格的大客車製造廠，並搭載於MIH(鴻華先進)Model T、中興電動巴士等，將協助整合國產電動車供應鏈、加速動國產整車控制器產業落地。

電動車鋁合金散熱器，應用摩擦攪拌銲接技術，取得歐美一線車廠訂單。車身要輕量化同時兼具結構強度之需求，摩擦攪拌銲接技術的高品質低變形的接合效果是必要的，因此全球車廠都開始導入，而金屬中心所開發摩擦攪拌銲接技術克服過去的角度限制問題，可達到小曲率半徑3D曲面銲接，已比肩國際大廠，並成功協助國內電動車零組件製造商，應用於電動車鋁合金散熱器產品，2021年成功取得國際電動車大廠訂單，年產值達5000萬元以上，2022年更打入歐洲一線車廠。

mTARC林秋豐主委表示，隨著時代的演進，聯盟任務變遷即是在C.A.S.E.(聯網化Connected、自動化Automated、服務化 Serviced、電動化Electrified)等車輛趨勢浪尖的車輛關鍵技術能力上，未來mTARC將持續給予產業一臂之力，助產業進攻電動車、自駕車、車輛電子市場。