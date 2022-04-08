周四美股收紅，台股今（8日）以17210.40點開出，上漲逾30點，隨後買盤持續進場，漲幅擴大至超過百點，台積電早盤小漲3元觸及569元，長榮漲逾2.7%，陽明也出現超過2.5%的漲幅。

受到美國有意加強升息力道，台灣本土疫情持續擴大，台股昨（7日）重挫逾340點，收在17178.63點，成交值3098.17億，三大法人合計賣超500.12億，自營商賣超71.96億，投信買超18.93億，外資及陸資賣超447.09億。

外資大砍台股超過400億，賣超最多的是聯電逾5萬張，其次是群創的4.3萬張及台積電的2.6萬張，另外外資也出脫台企銀與ETF國泰台灣5G+各超過2萬張。

周三美股四大指數皆墨，周四鈍化疑慮全部收紅，道瓊上漲87.06點（或0.25%）至34583.57點，那斯達克指數漲8.48點（或0.06%）至13897.30點，標普500指數上揚19.06點（或0.43%）至4500.21點，費城半導體漲3.48點（或0.11%)至3197.44點，台積電ADR收跌0.66美元（或0.65%）至100.52美元。