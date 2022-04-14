台積電首季繳出亮眼成績單，毛利率55.6％、營益率45.6％，同步「雙升」表現優於財測預期，稅後淨利2027.3億元，季增22％、年增45.1％，每股盈餘（EPS）7.82元，雙創歷史新高。

台積電今（14）日召開法說會，今年資本支出維持1月中旬法說會預估，規模400億美元至440億美元，同時樂觀看待第二季營收，估衝破5000億元，季增3.2～6.7％，顯見淡季不淡。以下整理本次法說會5大重點內容，值得投資人留意。

一、台積電第二季財測，整季營收估達176~182 億美元，季增 0.11~3.59%，匯率以1美元兌換新台幣28.8元計算，營收約台幣5,069.8～5,241.6億元，季增3.23%~6.75%，受惠匯率因素，毛利率估 56~58%，營業利益率約在45～47％，單季營收和獲利將續創新高。

二、今年資本支出維持1月中旬法說會預估，規模400億美元至440億美元。台積電首季資本支出約93.8億美元（約新台幣2621.3億元），較去年第四季84.6億美元增加10.87％、較去年同期88.4億美元增加6.11％。

三、台積電總裁魏哲家表示，2奈米製程研發，目前按進度進行中，預計2024年進入風險試產階段，2025年下半年量產；至於3奈米，今年下半年量產，並在明年貢獻營收。預期5奈米和7奈米等先進製程營收占比，至第三季可望突破50％。

四、魏哲家提到，消費性電子終端需求疲弱，但車用及高效能運算（HPC）需求強勁，台積電今年全年產能仍供給吃緊。他強調，在5G、高效能運算大趨勢之下，台積電營運持續成長，全年美元營收成長應可逼近目標25%至29%的高標。

五、近期半導體需求出現雜音，但魏哲家表示，目前產能仍無法支應客戶需求，今年產能擴充計畫不變，營運也不受材料供應影響。此外，台積電採策略定價，即使市場景氣反轉也不會降價。

台積電14日股價收在平盤573元，不過外資持續賣超1517張，今年外資累積賣超台積電高達逾51萬張，提款超過3千億元，在台積電法說報佳音後，外資是否認錯回補，值得市場關注。