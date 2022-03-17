美股勁揚，其中道瓊指數上漲518點，費半也漲159點強彈逾5％，在電子股強勢領軍帶動下，台股強勁反彈終場大漲507點收在17448點。

台積電終場上漲24元來到582元，市值回升至15兆元大關，聯電上漲逾3%來到52.6元，鋼鐵、金融股也扮演撐盤角色，昨天急殺尾盤的航運股也回神，貨櫃三雄長榮上漲2.45%收146.5元，陽明、萬海大漲逾4%，股價分別收在133元和168元。

Fed宣布升息1碼符合預期，且主席鮑威爾在記者會上表示對美國經濟的看法樂觀，美股收盤全面大漲，道瓊漲518.76點或1.55%，收34063.10點。那斯達克漲487.93點或3.77%，收13436.55點。標普500漲95.41點或2.24%，收4357.86點。費城半導體漲159.83點或5.03%，收3,340.06點。

分析師郭哲榮認為，台股2萬點的目標不變，因本益比在歷史低點，與其他各國股市相比，台股相對便宜。