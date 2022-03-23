晶圓代工龍頭台積電（2330）轉投資封測廠采鈺（6789）23日召開股東臨時會，預估第一季營運淡季不淡，全年營運將優於去年，龍潭新廠第四季開始投產，將為營運增添新成長動能。證交所董事會已通過采鈺上市案，預期第二季底掛牌上市。

采鈺去年營收90.29億元，較前年成長30.0％並創歷史新高，平均毛利率年減5.3個百分點達39.5％，營業利益27.07億元，較前年成長5.9％，稅後淨利21.65億元，較前年成長3.6％，每股淨利7.41元。

采鈺公告2月合併營收月增19.4％達7.63億元，與去年同期相較成長48.5％，累計前二個月合併營收14.02億元，較去年同期成長30.4％。

由於台積電與CIS大廠日本索尼（Sony）合作密切，雙方亦合資在日本熊本縣設立12吋晶圓代工廠，采鈺指出，與索尼之間目前沒有直接生意關係，不過仍會維持一定技術的交流，期盼未來采鈺的技術提升之下有機會進行合作。