譁裕（3419）公布去年財報，去年累計營收15.81億元，較前年的14.27億元，成長10.76％，惟因受到缺料及缺櫃影響，去年營業毛利2.76億元較前年的2.91億元稍減，另營業淨損5447萬元也略高於前年同期的4713萬元，經結算，去年歸屬於母公司業主淨損為3981萬元，換算每股淨損為0.33元。