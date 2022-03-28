譁裕去年每股小虧0.33元 14:292022/03/28 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 譁裕（3419）公布去年財報，去年累計營收15.81億元，較前年的14.27億元，成長10.76％，惟因受到缺料及缺櫃影響，去年營業毛利2.76億元較前年的2.91億元稍減，另營業淨損5447萬元也略高於前年同期的4713萬元，經結算，去年歸屬於母公司業主淨損為3981萬元，換算每股淨損為0.33元。 新普去年每股大賺34.5元 智晶去年大賺 豪氣配息4.5元 #譁裕 #去年 #較前 #小虧 #惟因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慧洋去年獲利創高 擬配息5.5元 20:022022/03/25 財經 玉晶光去年賺進二個股本 下半年配息8元 21:122022/03/25 財經 農林 今年董事改選無火花 04:102022/03/28 證券．權證 海悅國際去年EPS達15.58元 史上最高 18:532022/03/25 財經 5G需求增＋缺料 中、高階手機 去年市占創高 04:102022/03/28 產業．科技 十銓現金減資三成 每股退3元 04:102022/03/26 證券．權證 高林股去年EPS 創近7年新高 12:062022/03/25 財經 福貞EPS 2.22元 創近五年新高 04:102022/03/26 證券．權證 老牌NB廠拚轉骨有成 倫飛大眾控 去年每股賺逾1元 04:102022/03/26 證券．權證 熱門股－譁裕 搭上低軌衛星題材 04:102022/03/26 證券．權證 貿聯去年獲利20.36億 創高 04:102022/03/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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