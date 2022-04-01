台中市環保局在大甲媽遶境途經路線旁，設置5處資源回收宣導兌換攤位，民眾帶指定回收物，可兌換培養土、陶瓷刀具、湯碗、USB風扇或環保洗碗精。（台中市環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

「2022大甲媽祖遶境活動」將於4月8日起駕，去年因一次性餐具用量激增，台中市轄內因大甲媽遶境所產生的垃圾量高達68噸，比前年的垃圾量33噸還高出一倍以上。中市環保局呼籲民眾自備餐具、隨手做好分類，盼能將遶境產生的垃圾量減量3成。

大甲媽祖遶境為台灣宗教一大盛事，途經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣等4縣市，每年從台中大甲起駕，途經大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚後往南進入彰化縣轄。

為了拚源頭減量，鼓勵隨行香客信徒落實資源回收，今年鑾轎途經宮廟，都有設置垃圾分類桶，供民眾隨手做分類外，一旁還設置5處資源回收物兌換資收宣導攤位，民眾只要拿指定回收物兌換，或者出示自備餐具即可贈送精美宣導品。

台中市環保局統計，疫情前，大甲媽祖遶境活動平均每年產生約50噸垃圾量。前年因新冠疫情嚴峻延期辦理，參加人數也減少，垃圾量銳減至約33噸；去年則因防疫政策加嚴，增加一次性餐具用量，使得垃圾量暴增至約68噸。

環保局長陳宏益呼籲，民眾隨媽祖遶境沿途宮廟所設置的點心站及齋飯區，若免費提供用餐，請盡量自備餐具，減少免洗餐具的使用，既環保又安心，若需要使用免洗餐具，也務必落實垃圾分類及資源回收。

環保局指出，大甲媽祖遶境期間，將分別在4月8日下午1時至3時在大甲文昌祠、4月9日上午7時至9時在大肚區公所、4月12日上午8時至10時在外埔區公所停車場、4月16日上午9時至11時在沙鹿區中山路298號前，及4月16日下午4時至8時在清水朝興宮等5處，辦理資源回收宣導兌換活動；民眾帶指定回收物，可兌換培養土、陶瓷刀具、湯碗、USB風扇或環保洗碗精等。

環保局表示，民眾屆時可拿廢電池、廢光碟、經清洗並擦拭乾淨的廢紙餐、廢資訊物品等前來回收，並兌換贈品。活動詳情可至環保局資源回收網「最新消息」查詢。提醒民眾遶境途中勿邊走邊吃，可減少一次性垃圾產生，更可大大降低疫情風險。