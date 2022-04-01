連鎖餐飲集團瓦城(2729)2021年第四季營運顯著回溫，稅後淨利0.8億元、每股盈餘（EPS）3.5元，較第三季轉盈、雙創同期次高。不過，由於疫情三級警戒對營運衝擊甚鉅，全年稅後淨利1.61億元、每股盈餘7.04元，仍雙創上櫃以來新低。

瓦城董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4元、股票股利3.15元，合計派利7.15元，金額雖為近11年低點，仍超額配發股利。以3月31日收盤價214元計算，現金殖利率僅約1.87％。公司將於6月27日召開股東常會。

瓦城2021年第四季合併營收11.91億元，季增達41.07％、年減0.27％，營業利益1.05億元，較第三季虧損0.92億元大幅轉盈、年減24.8％，雙創同期次高。稅後淨利0.8億元，較第三季虧損0.24億元顯著轉盈、年減29.15％，每股盈餘3.5元，亦雙創同期次高。

累計瓦城2021年合併營收42.29億元、年減8.27％，為近4年低點，營業利益1.53億元、年減達68.96％，為近11年低點，毛利率49.62％、營益率3.62％雙創新低。雖有業外收益挹注，稅後淨利1.61億元、年減達56.43％，每股盈餘7.04元，仍雙創上櫃以來新低。

三級警戒禁止餐飲內用，使瓦城去年第二、三季營運轉虧。集團對此發展線上商業模式，包括開創全台最大連鎖廚房、熱點區自建外送車隊，「瓦城商城」推出冷凍料理包、乾拌麵及季節性禮盒等商品，並發展安心美味平台餐盒訂閱制、個人餐點等，力拚營收回穩。

同時，瓦城以「安心餐廳2.0」持續強化實體餐廳服務，以線上線下兩大主軸力拚營運穩定。隨著疫情趨緩後警戒降級，在消費人潮彈升、政府振興措施、節慶檔期聚餐需求助攻下，帶動第四季營運由虧轉盈、表現顯著回升。

瓦城目前兩岸分店共140家，展望2022年，雖然多人聚餐型態的餐飲需求仍處復甦階段，瓦城仍看好國內餐飲市場中長期發展，將持續以多品牌策略聚焦耕耘台灣市場，以三大發展主軸雙軌並進，優化餐飲體驗、並衝刺成長動能。

瓦城表示，今年將以「瓦城」、「大心」深化分店密度，「時時香」及「YABI KITCHEN」積極進駐各縣市指標賣場商圈，目標在台展店10家。其次，因應後疫情時代的新消費需求，將持續整合線上線下資源，以吸引顧客持續回流、力助來客人次成長。

最後，全球通膨、人力成本上升等持續考驗連鎖企業成本控管能力，瓦城以台灣為基地，將在年底前打造近5千坪的世界級「全球研發中心」，整合資源運籌中心、品質保證中心、研發中心及廚藝管理學院4大部門，強化核心競爭力加速布局，帶領集團前進世界舞台。