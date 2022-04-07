氣立(4555)3月營收1.63億元，年減5.10％；第一季累計營收4.67億元，年增4.65％。氣立表示，由於3月大陸疫情突然轉趨嚴重，主要營運據點上海、深圳及平湖等因當地政府封區停工措施影響，不僅生產及出貨時間縮短，物流及客戶端收貨亦不穩定，導致3月營收較去年同期略為下滑。

氣立指出，由於近期疫情仍尚未有明顯趨緩情形，為因應各廠區可能受區域管制而突然宣布停工情形，將機動配合管制時間進行調班調工生產；另外，考量因封區管制措施可能導致的物流配送中斷影響出貨問題，公司已針對各廠區間庫存積極進行調整，視各地政府的疫情管控措施以及交通運輸狀況，配合客戶需求做到機動支援出貨，希望能透過上述措施來降低對公司營運所造成的衝擊。

氣立表示，從過去兩年的經驗來看，整體自動化設備市場需求依舊存在，但短期內會隨著疫情的反覆而使營運成長動能暫趨保守，惟若疫情減緩受控後，預期將可恢復正常出貨狀態。

此外，泰山廠及上海廠近兩年來也積極進行生產智能化的提升，除了加快生產設備的更新外，更注重自動化效能及與ERP系統間的連結，在生產及管理面軟硬體的強化下，不只使產能的提升，更能提高生產效率及降低耗能，持續優化製程來降低成本，以提高市場競爭力。