半導體用特殊氣體新兵晶呈科技(4768)今以每股86.8元上櫃，挾著今年獲利可望維持成長腳步，股價衝上110元，漲幅超過20%，蜜月行情剽悍。

晶呈是台系晶圓代工廠C4F8(八氟環丁烷)最主要的供應商，2022年營運成長動能包括，受惠新應用驅動半導體元件需求上揚，以及特殊、環保氣體新產品開始出貨，再加上，以乾式製程去測試矽晶圓呆料，具低成本、低耗能、節省空間等優點，今年度也將展開貢獻，而銅磁晶片(CMW)因具備導磁特性，以解決Micro LED粒快速巨量轉移難題，今年也將開始挹注營收。

晶呈科技為增加現有特殊氣體及銅磁晶片產能，竹南一廠廠房增建工程已於去年10月完工，預計今年Q2開始進行生產作業。此外，公司也計畫在今年6月動工興建竹南二廠，擴充特殊氣體的製造產線及產能，預計2Q/2023即可投入生產，以因應未來營運成長。

晶呈成功開發3大產品線包括乾式化學品精餾、氣態分解溶蝕及導磁膜散熱等核心技術。據調研機構Grand View Research. Inc.統計，預估2021~2028年全球特殊氣體市場規模年複合成長率將達8.8%，2028年可望來到182.2億美元，產業前景相當看好。