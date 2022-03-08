晶呈科技(4768)目前資本額3.2億元，是國內少數有自製高精純度電子級特殊氣體能力的生產造與銷售的廠商。2022年度，在高毛利業務陸續放量下，獲利有機會維持成長腳步。

晶呈是台系晶圓代工廠C4F8(八氟環丁烷)最主要的供應商，2022年營運成長動能包括，受惠新應用驅動半導體元件需求上揚，以及特殊、環保氣體新產品開始出貨，再加上，以乾式製程去測試矽晶圓呆料，具低成本、低耗能、節省空間等優點，今年度也將展開頁獻，而銅磁晶片(CMW)因具備導磁特性，以解決Micro LED粒快速巨量轉移難題，今年也將開始挹注營收。

電子氣體可分為大宗氣體(Bulk Gas)及特殊氣體(Specialty Gas)；隨著半導體製程節點不斷的縮小，晶圓尺寸不斷擴大，對於特殊氣體的精細化程度也持續提高。半導體製程中，電子氣體是金額占比第二大的原物料，電子氣體純度直接決定晶片製造的良率及可靠性，被譽為半導體製造中的「血液」。

晶呈科技是全球少數具備「電子級鋼瓶製造」、「純化（精餾/吸附）」、「混氣」、「超高純度氣體充填」、「微量分析」、「特殊部件設計組裝」全製程六段製造技術的特殊氣體製造大廠，所生產之特殊氣體主要應用領域包括半導體黃光、蝕刻、薄膜、擴散/離子植入及設備清洗製程，主要營運據點位於竹南、台南及大陸南京。

據Grand View Search研究報告，2021~2028特殊氣體市場銷售年複合成長高達8.8%，預估2028年銷售額將可達182.2億美元。

晶呈科技擁有特殊氣體全製成六段製造技術，及獨特三切式精餾純化技術，在地製造就近供應，使產品在市場上相當具有競爭力，部分產品市佔率更高達40%以上。晶呈將透過持續提高市占率及開發新品項投入製造供應市場，增加營運的動能。