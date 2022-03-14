信邦(3023)2021年每股盈餘為10元，創下歷年新高，公司自結今年前2月合併營收為44.88億元，年增16.67%，儘管俄烏戰事及通膨信邦表示，今年仍以追求兩位數成長為目標，日系外資及亞系外資最新報告分別下調信邦今年每股盈餘及獲利，外資今天減碼信邦309張，致使信邦股價收低。

信邦電子2021年合併營收為255.31億元，年成長17.13%，創下歷年新高，營業毛利為64.09億元，年成長14.74%，合併毛利率25.1%，年減0.53個百分點，營業淨利27.88億元，年成長5.23%，營業淨利率為10.92%，年減1.23個百分點，稅後盈餘為23.32億元，年成長10.3%，為歷年新高，每股盈餘為10元。

信邦今年前2月合併營收為44.89億元，較去年同期成長16.67%，信邦表示，今年仍以追求兩位數成長為目標。

日系外資及亞系最新報告分別下調信邦今年每股盈餘及獲利，其中日系外資報告指出，信邦去年第4季每股盈餘(EPS)低於我們及市場預期18%到21%，雖然中長期來看，信邦擁有綠色能源、自動化、電動自行車、車用ADAS和智慧城市等有利趨勢，但成本壓力可能在今年出現，調降信邦2022年/2023年每股盈餘(EPS)5%到9%，投資評等由原先的「買進」降至「持有」，目標價維持277元。

亞系外資則是調降信邦2022年/2023年獲利6%及4%，以反應較低的利潤率及材料成本上揚，重申「買進」評等，目標價由330元降至315元。