凌巨（8105）公布2021年全年及第四季合併財報數據。受惠於後疫情的景氣復甦與產品組合優化有成，2021年全年合併營收為102.69億元，年增43.5％，全年稅後淨利9,267萬元，每股盈餘0.21元，重回獲利，走出連三年的虧損陰霾，每股淨值為16.19元。

2021年第四季合併財報數據，合併營收為26.92億元，與上季約當；營業毛利為2.96億元，毛利率11.0％；營業淨利為9,073萬元，稅後淨利為1.44億元，每股盈餘0.33元。

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