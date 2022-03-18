甩連3年虧損陰霾!凌巨去年重返獲利 每股盈餘0.21元 10:132022/03/18 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌巨（8105）公布2021年全年及第四季合併財報數據。受惠於後疫情的景氣復甦與產品組合優化有成，2021年全年合併營收為102.69億元，年增43.5％，全年稅後淨利9,267萬元，每股盈餘0.21元，重回獲利，走出連三年的虧損陰霾，每股淨值為16.19元。 2021年第四季合併財報數據，合併營收為26.92億元，與上季約當；營業毛利為2.96億元，毛利率11.0％；營業淨利為9,073萬元，稅後淨利為1.44億元，每股盈餘0.33元。 致新獲利給力 大方配息16元 歐付寶17日每股83元掛牌興櫃一般板 #凌巨 #每股盈餘 #虧損 #陰霾 #合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》新竹國賓賣全球人壽 售後回租20年 07:472022/03/18 財經 《光電股》終結連3虧 凌巨2021年每股盈餘0.21元 07:472022/03/18 財經 億豐 去年營收、獲利攀峰 04:102022/03/17 證券．權證 系統電 去年每股賺0.62元 04:102022/03/18 證券．權證 陳泰銘 成台股現金減資王 04:102022/03/18 財經要聞 同欣電去年每股賺15.49元 04:102022/03/18 證券．權證 茂矽攻車用 出貨占比衝25％ 04:102022/03/17 證券．權證 《半導體》易華電去年獲利登次高 每股賺3.91元、擬配息2元 08:082022/03/16 財經 氣立 每股賺3.5元 04:102022/03/18 證券．權證 皇翔本業暴衝 獲利史上第三高 04:102022/03/17 證券．權證 達麗去年每股賺4.03元 寫近四年最佳紀錄 21:122022/03/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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