CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）22日召開法人說明會，受工作天數減少等季節性因素影響，預期第一季營收將季減個位數百分比，但對全年營運審慎樂觀，四大產品線中以車用CIS成長動能最強，預期整體車用營收占比會持續增加。

同欣電去年合併營收138.60億元，歸屬母公司稅後淨利27.65億元，每股淨利15.49元，其中合併營收及稅後淨利同創歷史新高，年度獲利賺逾1.5個股本。同欣電總經理呂紹萍表示，去年營運算是成功的一年，今年雖然成長幅度沒有去年強勁，但上半年成長趨勢明確，四大產品線仍有一定程成長，仍是半導體產業的好年。

同欣電公告2月合併營收月減7.0％達10.68億元，較去年同期成長10.7％，為單月營收歷年新高紀錄，累計前二個月合併營收達22.17億元，較去年同期成長12.2％。公司預期受春節長假及短月等季節性因素影響，第一季營收將季減個位數百分比。

呂紹萍表示，今年以車用CIS成長動能最明確，低軌衛星客戶需求雖有波動、預期亦會成長，其他產品目前亦審慎樂觀，陶瓷電路板客戶需求預期比照往年常態，將逐季成長至第三季，第四季略為下滑。