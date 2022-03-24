儲能及電動車需求強勁，端子連接器廠健和興(3003)今年上半年營運展望審慎樂觀，健和興表示，目前訂單還不錯，能見度已達今年第2季，近期銅價不穩定，公司亦密切注意，若乖離太大會適度反應，維持公司毛利率。

健和興今天下午舉行線上法說會，健和興近幾年積極朝綠能儲能及電動車產品佈局，成果開始顯現，健和興現有低電壓連接器、高壓大電流連接器、防水系列連接器、空中插接連接器等全系列綠電連接器，車用部分，健和興亦有各式車用連接器、微型防水連接器、控制器連接器(ECU)、電動車充電連接器及充電槍，隨著綠能/儲能及電動車市場需求起飛，健和興營運亦展現強勁成長力道。

就產品來看，綠電連接器佔健和興前2月合併營收71%，汽車連接器佔比為19.6%，家電連接器佔比則降至9.4%。

健和興表示，根據IEA發布報告，2030年全球電動車銷量將從2020年約300萬輛成長至3100萬輛，全球充電樁總量(私人+公共)規模也將從2020年的950萬座成長至2025年的4500萬座到6500萬座；再者，全球正處於能源轉型的關鍵時代，在各國節能減碳政策推動下，儲能市場需求也遍地開花，尤其是大陸及美國，預計2030年大陸及美國佔整體儲能市場比重將達75%，2022年台灣儲能市場規模約88億元，預估2030年將達2000億元，目前公司儲能客戶包括大陸前三大儲能系統商、基礎設備商、太陽能/風能供應商，這些均是公司未來營運成長動能。

為因應儲能客戶需求，健和興擴建新產能，目前儲能產線為2條，預計新產能加入後將可擴大至5條。

展望今年，健和興表示，公司營運跟著產業趨勢發展，目前訂單還不錯，能見度達第2季，不過大陸因為疫情關係，有跨境物流限制，對產品及原物料交送有遞延現象，審慎樂觀看待上半年營運。

近期俄烏戰爭造成原物料價波動劇烈，健和興表示，產業趨勢朝電動車、充電樁及儲能系統發展，這些產品都要用銅，銅價欲小不易，公司也在觀察銅價走勢，去年公司已大規模漲價，且每個月針對毛利率偏低產品檢視並漲價，以維持毛利率。

受惠於客戶訂單強勁，健和興台灣廠產能利用率達90%，蘇州廠區更高，公司也進行產能去瓶頸，提升自動化，預計增加10%產能，公司亦可由2班增為3班，增加約30%總產能，公司也計畫建新廠，新廠區約6000坪，主要用於充電槍產線，預計第2季動工，明年第2季完成。

健和興2021年資本支出約1.6億元，由於今年將興建新廠，健和興預估，2022年到2023年資本支出將達5億元。