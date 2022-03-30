智利銅礦商安托法加斯塔（Antofagasta Plc）執行長阿瑞加達（Ivan Arriagada）表示，由於銅市基本面強勁，在電動車等能源轉型領域需求穩健，儘管目前市場動盪，但未來12個月的銅價仍會維持在高水位。

阿瑞加達接受路透訪問時指出，儘管拜登政府拒絕發放明尼蘇達州Twin Metals開採執照，但該公司仍在尋求此礦場的發展。

當談到銅價時，阿瑞加達認為，銅在能源轉型、尤其是電動車領域扮演要角，因此他預料銅價仍將處於高水位。此外，該公司維持今年銅產量66萬到69萬噸的預估。