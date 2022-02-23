俄羅斯軍隊進入烏東兩個宣布獨立的地區，國際情勢前景不明之際，商品價格更是一飛沖天，尤其油價更逼近每桶100美元大關。專家預料，一旦俄羅斯持續進逼烏克蘭，將使聯準會3月以後的升息決策更加棘手。

經濟學家表示，油價的問題至關重要，因為原油價格會帶動通膨，可能導致全球經濟趨緩。穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi指出，「油價可能因俄烏衝突而上漲每桶10到15美元…若持續下去，這可能使每加侖汽油上漲0.3或0.4美元，消費者物價年增將高出0.5個百分點，而目前通膨已達7.5％了。我認為，這讓使聯準會抑制通膨與達到完全就業的努力大打折扣。」

摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman指出，「這讓情況更加複雜，有可能經濟成長受到打擊，也有可能物價上漲不會打擊成長，並且加速通膨。」

他預料聯準會3月將升息一碼，烏克蘭情勢已使升息兩碼的說法消退，而今年其餘時間可能升息6次。