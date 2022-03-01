1945年以來歐洲最大的戰爭，烏克蘭戰爭終於爆發，這宣示了歐洲和平紅利時代的結束，同時預告世界經濟復甦的道路更加困難。

烏克蘭戰爭對世界經濟的基本衝擊是全球進入一個與「俄羅斯經濟脫鉤」的新階段。俄羅斯乃世界第11大經濟體，在全球供應鏈中是位居第6的大宗商品供應商，把他們全部排除在貿易體系之外，這在全球化歷史中是空前的。許多人不在乎地說，世界經濟什麼沒經歷過，英國脫歐又怎樣了！其實，經濟制裁的衝擊是「涓滴效應」，許多影響在過程中，對總量的影響可能真是看不到「大」的數字。

牛津大學經濟研究院認為最初的影響是溫和的，尤其因為COVID-19兩年之後全球經濟疲弱，基於金融市場震盪及天然氣、石油和食品價格上漲等諸多因素影響，2022年全球通膨率將從5.4%調高到6.1%，全球產出的增長率將下調0.2個百分點，最新數據為3.8%。

金融市場對俄羅斯入侵烏克蘭的反應是快速、直接的，全球領先的股票指標 MSCI跌至1年來的最低點。石油價格升至每桶100美元以上，而歐洲天然氣價格也飆升了70%。能源價格上漲對全球經濟會產生負面影響，近年歐洲經濟對俄羅斯天然氣的依賴度有增無減，例如已放棄核能發展的德國。

石油對GDP的影響大致是中性的，但油價上漲將加劇通膨，在美國、歐洲和其他發達經濟體，通膨已經處於「這一代人」的最高水平。但各國中央銀行對總體通膨的收緊政策，既不會因烏克蘭事件減緩，也不會因此而加快。基本上可以肯定全球股市仍會在這種風聲鶴唳中扶搖上漲。

俄羅斯總統普丁對經濟制裁是有所準備的，俄羅斯一直保持著巨額的經常帳盈餘，大約積累了6300億美元的外匯儲備，這個數目足以支付兩年左右進口需要的外匯。雖然俄羅斯依賴從歐洲端增加收入，但另一方面歐洲對俄羅斯的石油和天然氣接近剛性般的需求，在這場博弈中更有戲劇般的張力。

無疑長遠來看，俄羅斯在這場衝突中是最大的經濟輸家，自2014年吞併克里米亞以來，俄羅斯的經濟及人民福祉一直停滯不前，人民怨聲連連，制裁將造成俄羅斯福祉的進一步流失，俄羅斯政府將日益孤立。

烏克蘭戰爭對全球GDP的影響似乎微不足道，但更為重要的結果是全球經濟引起的新分化和新組合。莫斯科力圖擺脫逐漸蔓延的孤立，俄羅斯經濟部日前表示將加強與亞洲國家的貿易和經濟聯繫。這種轉向主要取決北京的興趣和態度。

德國「馬歇爾基金會」認為這種發展可能迫使「公司擁有兩條獨立的供應鏈選擇」。台灣可以迴避這場新組合嗎？或者堅持民進黨的「政治經濟」總綱領，繼續以美國馬首是瞻「抗中保台」，或是藉此機會丟掉幻想，改變路徑依賴，塑造新的溫和路線。

（作者為陸委會前諮詢委員）