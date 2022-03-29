大陸上海分批封城，大江(8436)下午召開法說會時指出，上海封控管理未受到影響一切照常，現在大陸經濟仍不穩定，但是客戶和大江的合作還在進行中，雖然終端市場消費會受到影響，但只要經濟一旦回溫，大陸保健品市場需求還是會在。

大江目前採取的策略是以拓展國際大型客戶為主，只要是能銷售到全球的市場，大江都會積極爭取。2021年疫情衝擊雖然仍在，但以前十大客戶來看，2021年對比2020年的絕對金額還是成長。大江指出，看得出來這個策略是對的，未來還會持續在國際大客戶拓展。

大江2022年將控制生產、供應鏈的成本，並持續投資歐美市場、擴大業務團隊，美國廠也有擴廠計劃，大江認為，今年在歐美市場可以期待大客戶的收獲。

至於是否會改成每季發放股利？大江則說，目前並沒有這項計劃。公司強調，目標在2030年時百分百使用再生能源，除了使用綠電、綠電自發自用之外，也努力推動節能計劃，希望能把用電量大幅降低，也和供應鏈廠商倡議，將碳排放做良好的管控和降低，也會進一步在循環經濟和環保包材方面做投資。