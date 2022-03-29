俄烏將舉行面對面和平談判，顯示雙方皆有意做出部分妥協，激勵美股昨夜收高。日韓股市今早跟漲，但美股期指回落。台股擺脫昨日頹勢，今早開盤隨美股開高約48點，在航運族群續強，電子族群向多方靠攏下，大盤續向17600關挺進。

分析師指出，台股今日反彈在半年線前震盪，目前技術面上偏弱，又有兩岸疫情、升息、通膨等不確定性，雖然台股近期雖有財報、高殖利率加持，短線逢低承接買盤不弱，但操作還是不宜過度追高。

盤面上，台積電(2330)開高早盤一度衝至589元，漲幅在1%左右；貨櫃三雄往上走，帶動航運股指數向上；為了節稅，今年上市公司掀起一波現金減資潮，加計28日的友達(2409)、冠軍(1806)，目前已有14家，今早友達開低後一度跌破20關，冠軍跳空漲停未能鎖住，漲幅縮減至8%左右；富采(3714)辦現增、發行私募普通股，將用以興建Micro LED專用6吋晶圓廠，股價漲逾5%；國際油價再降，航空雙雄展翅，長榮航(2618)、華航(2610)聯袂高飛；投信昨買逾3000張，東鹼(1708)漲幅在5%左右，股價觸及64.3元，創2008年來的新高。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，全球肺炎疫情再生變數，中國疫情持續攀高，台灣近期也浮現疫情升溫跡象，歐洲則再受變種病毒肆虐；疫情擴散是否影響全球經濟解封進展仍待持續觀察。另一方面，台股本周有多家重量級公司將舉行法說會，不少股利政策即將出爐，有助市場氣氛回溫。

張圭慧表示，市場近期擔憂經濟走下坡可能影響智慧型手機、筆電銷量，影響半導體營收，但由於車用及雲端等新需求維持強勁，尤其晶圓代工龍頭於先進製程良率的持續改進，台灣半導體長期表現仍具期待空間。