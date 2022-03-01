貨櫃船運公司海洋網聯船務(ONE)在周一指出，將暫停往返俄羅斯的訂單；另一方面，船運公司馬士基(Maersk)說，正在考慮採取類似措施，以回應對俄羅斯入侵烏克蘭所實施的制裁措施。

總部位於新加坡的ONE說，在評估營運可行性的同時，將暫停接受往返俄羅斯聖彼得堡的訂單，直到進一步通知。ONE還補充指出，公司也暫停了俄羅斯港口Novorossiisk以及烏克蘭Odessa港的訂單。

丹麥的馬士基在周一同時指出，將密切注意對俄羅斯迅速演變的制裁措施，並準備遵守相關制裁規定。

馬士基處理著全球近六分之一的貨櫃運輸，該集團表示，準備工作包括懸置往返俄羅斯的海運和內陸航運訂單。馬士基補充說，重點在於保護貨櫃箱和冷凍櫃的業務，這些業務也涵蓋了食品雜貨、藥品等重要商品。

馬士基在去年約有2.5%的總營收是來自俄羅斯。該公司運營著通往波羅的海的聖彼得堡和加里寧格勒(Kaliningrad)、黑海的Novorossiysk港，以及俄羅斯東部海岸的海參威和Vostochny港的貨櫃運輸航線。

馬士基在上周關閉了烏克蘭所有港口的通訊，並關閉了位於黑海Odessa市的總部。

另一家貨櫃運輸公司地中海航運(MSc)周一表示，將遵守國際制裁措施，仍將維持往返俄羅斯的航運和內陸服務。公司也預計，隨著歐洲和其它國際港口的越來越多的檢查和管制，將影響與俄羅斯有關的貨運。