俄烏戰爭牽動原油、天然氣價格上漲，極度仰賴天然氣發電的台灣，是否可能在這段時間調漲電價？經濟部長王美花今表示，這個月底將召開電價費率審議會議，屆時將針對成本、社會與民生需求進行情勢評估，決定電價公式。

行政院長蘇貞昌今率閣員赴立法院進行俄烏戰爭專案報告並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時指出，俄羅斯是台灣第三大天然氣進口來源國，占比從2010年的4.5％，到2021提升到9.7％。近半年天然氣價格大漲，也造成中油在去年虧損749意，如今戰爭發生後價格又持續飆高，中油將怎樣因應？若虧損達到千億，是否將繼續維持凍漲政策？

王美花表示，電業占天然氣使用8成，因此已經針對電業漲價10％，以反映中油成本，讓中油降低吸收的風險。對於俄羅斯天然氣的進口，是中油與俄羅斯簽有5年合約，預計今年3月底到期，接下來將準備跟其他國家購買，不足夠的部分會到現貨市場購買。

黃國書指出，中油若持續虧損超過1千億，現在的油價勢必得上漲；況且，目前天然氣的發電占比約3至4成，這當然也會影響民生用電價格。因此，未來這段時間，電價是否可能調漲？

王美花表示，電的燃料來源上漲，會影響到發電的成本計算；經濟部每年會做2次評估，目前規劃在3月底的時候會召開電價審議會，從成本、社會及民生需求等面向進行評估，決定電價的公式。

國民黨立委曾銘宗則詢問，假設原油一直上漲，這是否將造成國內通貨膨脹？行政院長蘇貞昌表示，目前油品的存量足足有145天，而戰爭引起的物資供應、價格波動一定會有，不過政府都有整套機制，相關因應作為都會密切注意、妥善處理。

王美花說，國內有平穩油價機制，只要上漲，政府會逐段吸收費用，希望能降低輸入性通膨對國內的影響。同時，對於大宗物資，一方面調降貨物稅、營業稅、關稅，各部會也請相關廠商採購存量要達到5至7個月，以因應國外大宗物資的價格變化。