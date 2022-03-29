針對今（29）日召開的電價審議委員會，可能提升電價等議題，經濟部長王美花於立法院受訪時表示，電價審議委員會今天將召開會議，成員包括學者專家、企業代表及相關政府單位，會就各種情形進行審議，決定是否調漲電價，但夏季電價跟電價調整無關。

有立委建議，2022年不實施夏季電價。王美花重申，夏季電價跟電價調整無關，這是全年電價的調動，主要是希望大家能夠節約用電，做電力調整。

立法院院會今日請行政院長蘇貞昌提出0303停電事故報告並備詢，王美花表示，0303停電事故是因為一線操作人員嚴重操作錯誤造成的影響，台電內部已啟動調查，並做行政懲處，也尊重司法機關的調查。對台電來說，最重要的是如何在制度面、硬體設施，用更科技的方法，把人為操作錯誤的風險降到最低。

而俄烏戰爭影響國際原物料價格，王美花表示，行政院昨日已經宣佈，桶裝瓦斯確定6月底前凍漲，而戰爭所引起的原料、能源上漲，行政院也針對關鍵原物料的相關稅負減免期限延至6月底。