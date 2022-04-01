經濟部重申，針對農地違規使用需依違規樣態分類查處，地方政府工業單位執行勘查確認後，若屬違章工廠，即依工輔法第30條裁處勒令停工，不從者依第35條執行斷水斷電；若非屬工廠之違章建築，則平行通報內政部依土地、建管法執行斷水斷電及拆除。

為有效提升業者納管意願，經濟部長王美花自111年1月起密集召開工廠管理輔導會報，與各地方政府共同積極研商輔導策略，透過簡化納管程序，強化宣導力道，全國納管申請數量從過去每週約4、5百件，近期已倍數成長為約1、2千多件，甚至最後一天截止日創下4千多收件高峰，大幅超越預期。

經濟部表示，現今工輔法及相關子法皆已完備，各地方政府執行未登記工廠輔導相關作業都有法源依據，每年也都有穩定經費來源，已經收取納管輔導金及營運管理金高達24億元（其中依序最多為臺中市6億元、彰化縣5.5億元、高雄市2.8億），經濟部已要求各地方政府妥善規劃經費運用，如增聘人力或成立輔導團（各地方政府共已增聘92人），以利在納管期限截止後，按部就班執行未登記工廠相關業務。

經濟部已於近期密集召開各縣市政府討論會議，規劃繼續依作業程序執行查處，自109年建立斷水斷電標準作業程序，交付地方政府執行，經濟部將逐案追蹤並每月公開各地方政府執行進度。目前已處分167家勒令停工，停止供電供水或拆除210家4月起盤點核對未於3/19期限內申請納管的未登記工廠名單，將請各地方政府發函進入違反工輔法處分程序查處。