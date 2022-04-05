全台正常運轉的警報台共1435台，但經審計部去年查核發現，傳播範圍未涵蓋機關、學校等人口密集區，致35萬餘人口處無法有效聽聞接收空襲警報風險，請內政部會同相關機關研擬因應措施，審計部表示，110年底已有台北市等7縣市提出改善方案。

審計部指出，全國正常運轉之空襲警報台計1435台，除警政署所屬機關經管35台外，其餘1400台是各地方政府所屬警察機關經管，在戰爭空襲威脅或平時重大災難發生時，鳴響提醒民眾及時疏散避難。

審計部發現，部分市縣空襲警報台傳播涵蓋範圍未包括高人口密度行政區，總計35萬餘人口處於無法有效聽聞空襲警報風險，復間有機關、學校等人口流量龐大且民眾易於匯集群聚之處所坐落其間，倘遇須緊急疏散大量人員避難，現行警報台之設置顯未符人口分布實際需求，經函請內政部會同相關機關評估設置地點、數量之適足性，及研擬因應措施，已獲致具體作為。

審計部於109年9月查核發現，部分市縣空襲警報台因長年人口分布發展及都市計畫重劃區變遷，未整體評估涵蓋範圍及設置地點妥適性，致部分警報台設置地點傳播範圍未能涵蓋高人口密度行政區及機關、學校密集區域，不無影響人民生命安全，遂於110年2月函請內政部會同相關機關研擬因應措施。

審計部表示，經追蹤改善情形，截至110年底止，台北市等7市縣都提出改善方案，針對警報台傳播未涵蓋區域，爭取經費或協調機關學校無償提供場地增設警報台、提升警報器功率，增加傳播範圍等改善措施。

審計部強調，警政署民防指揮管制所配合推動防空疏散避難設施資訊網路化，在警政服務APP增設「防空疏散避難專區」以利民眾查詢，及早疏散避難，確保人民生命安全。