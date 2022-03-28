電價審議委員會本週將開會決定電價，工商協進會理事長林伯豐批評，如果只有大戶要漲是反其道而行，不公道也行不通，這是暴政。王美花今日回應，我不太認同這個講法。

王美花到立法院經濟委員會接受答詢，立委陳明文今日質疑這個問題，長期以來對工業用電補貼方式並不公平，政府應該說明清楚，調整用電大戶電價，並非調漲電價，而是取消補貼工業用電，這如果算暴政他也無法接受。

王美花回應，現在電的使用，台灣電力建設也要跟上來，其次國際原物料上漲，工業用戶承載比較多政府的負擔，相關如何合適調漲，審議會會多有考量。