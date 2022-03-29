無黨立委高金素梅今天在立院質詢行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花時，爆料她幾度向台電索取相關資訊，但是經濟部下令台電若提供資料給立委，須先經由經濟部核准，讓她痛批這要民意怎麼監督台電？經濟部長王美花則否認有下這樣的指示，公開資料台電都能提供，可能立委要的是內部資料，台電才有所保留。

高金素梅：台電提供資料給立委竟要經濟部核准

高金素梅指出，她向台電索取資料做問政參考，台電不僅拖延時間還答非所問，經過她去了解，從去年兩次大停電後，經濟部就下令台電，凡是立委要調閱資料，都要經濟部核准，才能提供給立委。

高金素梅痛批，連立委調閱資料都要被管制，這樣子民意要怎麼監督政府？她對這樣行為表達嚴正抗議，要王美花不要再下這種命令。

王美花則否認有下這樣的命令，王美花說，台電公開的資料應該都可以提供，應該提供的資料，台電就去提供，但如果立委要的是內部資料部分，那台電可能會有所保留。

不僅高金素梅遇到類似問題，國民黨立委林為洲也指出，3月4日他發公文建議303大停電，台電應該賠償50％的損失，台電至今連回應個「窒礙難行」等，都不願意，發了公文連個回應都沒有，他問蘇貞昌，「安內甘丟？（這樣子對嗎）」蘇貞昌也說，「這樣子不對。」王美花也允諾會檢討，了解一下是什麼情況。