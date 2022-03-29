電價審議委員會今將召開，目前研議的「只漲大戶、不漲民生」方案呼聲最高，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，長期以來，國人的民生用電均價高於工業用電均價，用電大戶也應該透過價格機制承擔社會責任和節電責任。

鄭運鵬指出，台灣經濟這二年來逆勢成長，營收獲利都創新高，過去政府調漲基本工資都會引起企業反彈，這幾年都沒有這種壓力，反而希望政府處理缺工問題，顯然目前的經濟條件，是有討論電價調漲的空間。

他說，但是除了疫情之外，現在多了烏俄戰爭的因素，我相信即使電價審議委員會決議部分調漲，行政院也會考量調整比例。

鄭運鵬認為，長期以來，台灣水電價格幾乎是世界最低、國人的民生用電均價高於工業用電均價，等於民生補貼工業，這也是要調整的重點，用電大戶也應該透過價格機制承擔社會責任和節電責任。

他強調，水價的部分不是調漲的問題，而是應該「全國一致」的問題，台北市和台灣自來水公司兩套價格，台北市民生用水比其他縣市便宜，這都是應該處理的問題，這不是漲價、而是公平和合理的問題。