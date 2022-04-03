台北市議員羅智強原預計2日上午以直播方式宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，勸退其參與競選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉今(3日)直播時，被網友問到朱立倫是否會親自參選桃園市長時，直言朱應該到高雄市參選；同台的國民黨台北市議員徐巧芯則說，若朱立倫御駕親征，大家會全力支持他。

吳子嘉3日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，談論近日台灣疫情、羅智強欲參選被勸退和台北市長選戰等時事議題時，有網友提問，朱立倫可能會御駕親征參選桃園嗎？對此，徐巧芯表示，若朱立倫御駕親征，所有人都會退出，羅智強也不用講3小時的電話，「直接退」，所有人就全力支持朱立倫。

吳子嘉認為，朱立倫應該去高雄選，「當然高雄」，朱立倫應該南下開疆闢土，帶動議員選情，把氣氛拚起來，打一個漂亮的選戰，「御駕親征，雖敗猶榮」， 然後直奔2024總統大選。吳子嘉直言，若自己是朱立倫的幕僚，一定建議朱這樣做，不會讓朱去跟羅智強講3小時的電話。

徐巧芯指出，朱立倫是希望羅智強可以去高雄參選。吳子嘉則說，朱立倫的表現很差，沒辦法領導國民黨，這才是核心問題。