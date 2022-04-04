隨著國人飼養寵物人數不斷增加，但因為缺乏管理及飼養過程衍伸的飼養不當問題層出不窮，為落實寵物管理及動物福利，農委會新設「寵物管理科」昨正式啟動。然而農委會過去在特寵管理並未著重，動團表示，寵物管理科若只強調毛小孩，思考的仍然是人的想要而非動物的需要，除了格局不夠，動保與野保只會遭受更大的災難。

挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋表示，希望農委會新設立的寵物管理科，不是只針對貓狗生老病死的產業管理，如果今天寵物管理科只是以這樣的高度去設定，思考的仍然是人的想要而非動物的需要，那麼台灣這片土地上的動物們，包含各種寵物以及原生種的野生動物只會遭遇更大的痛苦，動物保護以及保育都只會遭遇更大的災難。

飼主Brian表示，遊蕩犬貓在外一方面不符合伴侶動物的福利，政府執行TNR(捕捉、絕育、釋放)的成效相當差，浪貓浪犬仍逐年增加，對原生物種已經造成嚴重危害，假如TNR人力不足，部分愛狗愛貓人士又拼命餵食，有繁殖能力的遊蕩犬貓在食物充足下只會迅速繁衍。

Brian說，寵物管理科也應鼓勵餵食者收編浪貓浪犬，而非迴避餵食後所衍伸的問題，源頭管理也應儘速落實。