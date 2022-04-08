猴界八點檔！日本高崎山自然動物園有一隻9歲母獼猴，去年成為園區內首位雌性首領，但進入繁殖季，牠卻陷入複雜三角戀，恐讓牠的地位不保，科學家們對此非常擔心，所幸牠很快就擺脫陰霾，目前至少有5隻公猴向牠示愛，而且還與其中一隻成功配對，讓牠再次坐穩寶座，也讓科學家非常驚訝。

根據《紐約時報》報導，高崎山自然動物園一隻9歲獼猴亞凱（Yakei），一度與親生母親爭奪王位，之後打敗其他年紀大且地位高的公獼猴，成功勝出登上首領寶座，去年11月迎來牠成為女王後的第一個繁殖季，但亞凱卻陷入「三角戀」，被一隻曾與牠交配過的15歲公猴Goro拒絕，同時又被18歲公猴Luffy追求，讓亞凱非常不開心。

科學家表示，當獼猴社會進入繁殖季，局勢會變得非常緊張，而且亞凱與其他年輕公猴相比，無論年紀與力量都處弱勢，因此擔心複雜三角戀可能會削弱亞凱的勢力，所幸到今年3月繁殖季結束，沒有其他獼猴試圖篡奪她的王位，亞凱在3月底仍是猴群的首領，這個結果讓科學家非常驚訝，也助於觀察獼猴社會在母權統治下的運作方式。

亞凱因曾被拒絕後，牠花了好幾個星期調適心情，挺過風波後，牠目前對至少5隻公猴產生興趣，其中包含在猴群排行第10、11名的Chris、Shikao，目前配對成功的對象是排行第15名的Maruo，雖然牠地位不高，但對幼崽非常有耐心。園區工作人員表示，亞凱在2019年夏天生下雙胞胎，但其中一隻不幸夭折，「雖然亞凱與自己的母親爭奪，用以提高自己的地位，但牠對孩子則非常慷慨且善良」。

園方研究員Yu Kaigaishi表示，「作為一名女性，亞凱生理上比其他成年公猴弱，牠們應該輕而易舉就能推翻亞凱，我認為亞凱成為首領後，在群體裡獲得很多盟友支持，以此穩定地位」。研究動物社會行為與認知的芝加哥林肯公園動物園研究員克羅寧（Katherine Cronin）提到，對日本獼猴來說，社交能力比體力更重要，爬上高位的獼猴通常會結識許多盟友，用來鞏固自己在社會上的勢力，遇到類似繁殖季的緊張時刻，能夠協助牠們脫離困境。