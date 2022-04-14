日本45歲知名男星香取慎吾是前偶像天團「SMAP」成員之一，但他自從2017年離開傑尼斯事務所後，就與同樣退出團體及公司的稻垣吾郎及草彅剛，另外組成全新團體「新地圖」，人氣同樣居高不下。而他近期除了在去年宣布與大他2歲的女友結婚外，14日也傳出他砸下20億日幣（約新台幣4.6億元）悄悄買下土地打算蓋巨大豪宅，而他的鄰居也曝光了「背後真實原因」。

根據日本媒體《女性SEVEN》報導，香取慎吾日前悄悄地買下超過150坪的土地，委託知名建築師來替他設計、建造，而他光買土地的價格就高達12~13億日幣左右（約新台幣2.7億~3億元），金額相當驚人，但他砸下重金竟然不是為了投資，而是為了自住，因此無論是設計、建屋還是內部裝潢香取慎吾都相當講究。

報導中也提到，根據附近住戶爆料，其實一開始是草彅剛為了新婚而在當地購買了200坪左右的土地，並斥資20億日幣蓋豪宅，而與他感情十分要好的香取慎吾看過環境後也相當喜歡，因此也在附近購買土地建豪宅，打算與好兄弟草彅剛當鄰居。

事實上，香取慎吾與草彅剛在男團時期就建立起深厚的兄弟情，2009年草彅剛爆發酒醉裸奔公園事件時，因負面新聞纏身使他心理受創、情緒低落，當時就住在附近的香取慎吾便不時到他身旁陪伴，給予安慰。另組團體後，兩人的感情更像家人一般濃厚，與「新地圖」的另一名成員稻垣吾郎的關係也一樣緊密；稻垣吾郎甚至已在香取慎吾的新家附近居住多年，只是不是購地自建而是長期租屋，但仍看得出3人的好感情。