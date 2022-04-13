由南韓男子偶像團體「B.A.P」出身的成員力燦，出道時憑著帥氣外表與精湛的舞台實力受到大批粉絲的喜愛。但2018年捲入「猥褻性侵案」後人氣便一落千丈，2月份開庭時他還遭到法院判刑，他雖不符一審判決提出抗訴，但最後卻反轉認罪疑似想藉此減刑，甚至一度輕生引發網友熱烈討論。

根據南韓媒體的報導，力燦在2018年9月時被一名20多歲女星報警控訴，自己與友人及力燦一同前往京畿道的一處民宿遊玩時，力燦竟藉著酒意強行猥褻，嚇得女方立刻報警，並主張自己遭到性侵，但力燦卻表示兩人是互有好感才發生，最後仍遭到檢方起訴。

在2月份的一審判決中，力燦被法院判處40個小時的性暴力治療以及10月的刑期，但力燦不服一審判決而提出抗訴，但在昨（12）日首爾中央地方法院針對他的抗訴進行公審時，他卻突然改口認罪並提交反省書，試圖爭取減刑，而下一場公審預計在6月14日再度開庭。

事實上，性侵事件爆發後，力燦的演藝事業瞬間跌入谷底，除了背負性侵罪名外，也遭到大批網友的攻擊，讓他飽受精神上的折磨，還曾在2021年6月的某個深夜發文，針對自己曾酒駕又涉嫌性侵等罪向粉絲道歉，文中還向大眾道別留下試圖輕生的文字，讓力燦嬤看到後驚覺不對勁，及時阻止才沒讓憾事發生。

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