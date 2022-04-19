於1998年播出的瓊瑤古裝大戲《還珠格格》一推出便風靡兩岸三地 ，至今仍是不少人心目中的經典戲劇，也捧紅了劇中的演員。其中，在第二部裡飾演風流瀟灑關鍵角色「蕭劍」的男星朱宏嘉，爆紅之後也曾演出多部電視劇及電影，但人氣卻沒有當年的火紅，而近日他也被網友發現在近期播出的電視劇中參與演出，驚人變化引起網友熱烈討論。

由朱宏嘉飾演的「蕭劍」，在《還珠格格》第二部裡飾演女主角「小燕子」的義哥，與王豔飾演的「晴兒」陷入相愛卻又不能相聚的虐戀，讓不少觀眾看得一把鼻涕一把眼淚，而「蕭劍」深情瀟灑、文武雙全的形象也因此深植人心，自然演技備受肯定。雖後來推出的其他部曲及新版的《還珠格格》中，「蕭劍」已陸續換成黃曉明及高梓淇飾演，「晴兒」則還是由王豔扮演，直到新版才換成趙麗穎，但由朱宏嘉飾演的「蕭劍」仍讓許多人印象深刻。

而近期在大陸熱播的全新電視劇《親愛的小孩》，被眼尖的觀眾發現昔日扮演「蕭劍」的朱宏嘉也參與其中，飾演秦昊的新老闆。劇中他將頭髮理成小平頭，身材看起來也圓潤不少，與過去型男外型相差甚遠，但他即使中年發福，戲裡卻充滿著「大老闆」的氣場與霸氣，截然不同的演技也讓網友大感驚艷，直呼「薑還是老得辣」、「聽到聲音就覺得熟悉」、「這變化有點大」、「差點沒認出來，但聽到聲音就想起來是他」意外引起話題。