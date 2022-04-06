台灣鳳梨出口日本市場傳佳績，農委會主委陳吉仲(右四)6日親自到台南金子宏公司參加封櫃儀式。（劉秀芬攝）

台灣鳳梨出口日本市場傳佳績，農委會6日於台南金子宏公司舉行「台灣鳳梨 風潮再現」外銷日本記者會，主委陳吉仲親自到場封櫃，感謝日本消費者對於台灣鳳梨的熱烈支持，台南市長黃偉哲同時出席見證，立法委員賴惠員，市議員吳通龍、陳秋宏、尤榮智也到場祝賀。

台南市政府表示，今日於金子宏封櫃外銷日本鳳梨，總計1365箱，共13.65公噸；4月1日在楠西集貨包裝場也有16.8公噸鳳梨出口日本。

據農委會資料，去年我國鳳梨外銷數量達2.8萬公噸，扣除出口大陸數量後，較前年大幅增加533％，其中外銷日本將近1.8萬公噸，成長高達726％，是過去20年外銷日本的總和。

陳吉仲表示，大陸去年3月起暫停我國鳳梨輸入，農委會積極由內銷、外銷及加工等3個面向實施各項因應措施，確保農民收益不受影響；去年鳳梨外銷日本將近1.8萬公噸，今年預估會超過3萬公噸，目前已超過1萬公噸，台灣鳳梨深獲日本消費者喜愛，而且價格平均每顆600至900日圓。

黃偉哲表示，去年大陸在猝不及防的情況下，突然間停止進口台灣的鳳梨，在農委會跟農糧署全力的協助外銷下，去年安然度過危機，今年有更充分的準備，更不用擔心。

農委會指出，為了確保鳳梨外銷品質及農民收益，外銷業者在報關日（含）的3天前辦理出口登記，並要求由外銷供果園供貨，且業者在產地收購裸果的價格至少須在22元／公斤以上。

另為避免外銷業者在日本市場有低價惡意競爭或銷售品質不佳果品的情形，農委會也要求在日本市場的通路零售價每公斤不得低於300日圓，否則將不予補助海外拓銷獎勵經費，以維護台灣鳳梨的形象及聲譽。

此外，針對近來部分日本進口商反映台灣鳳梨燻蒸比率增加，農委會表示，經過深入瞭解後，已積極輔導農民與集貨包裝場，加強果實及包裝作業區清潔管理等環節作業，以確保鳳梨外銷順暢與到貨品質。